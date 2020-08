Nach Betriebsschließung in Mamming: Bohnen-Bauern schlagen Alarm

Nach der einwöchigen Betriebsschließung der Mamminger Konservenfabrik nach dem Corona-Ausbruch schlagen jetzt besonders Bohnen-Landwirte Alarm: Die Landwirtsfamilie Krinner aus Kleinweichs in der Gemeinde Otzing (Lkr. Deggendorf) beispielsweise muss jetzt Bohnen einackern, die sie eigentlich an die Mamminger Konservenfabrik geliefert hätte.

Ernte reifer Bohnen ist nur wenige Tage möglich

Nachdem zahlreiche Mitarbeiter der Mamminger Konservenfabrik Anfang August positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, war der Betrieb kurzzeitig eingestellt worden. Seit dem 12. August ist es dem Inhaber per Gerichtsurteil aber wieder erlaubt, den Betrieb fortzusetzen. Wegen der einwöchigen Betriebsschließung gibt es nun eine Verzögerung, weshalb nicht alle vorhandenen reifen Bohnen von den Landwirten abgenommen und verarbeitet werden können. Die Bohnen sind aber jetzt reif und für die Ernte bleibt nur wenige Tage Zeit. Wenn sie nicht verarbeitet werden können, müssen sie weggeschmissen oder als Dünger eingeackert werden.

Keine Einnahmen, nur Kosten

Auf dem Hauptfeld der Krinners in Otzing gibt es rund 40 Tonnen Bohnen. "Für das Hauptfeld haben wir keine Einnahmen – nur Ausgaben und Kosten", sagt Sigrid Krinner. Damit zumindest ein Teil der Bohnen genutzt wird, betreibt die Familie einen Feldverkauf. Dabei können die Bohnen an einem Stand direkt am Feld gekauft werden, wie man es sonst nur vom Spargel oder den Erdbeeren kennt. Trotzdem konnte damit bisher weniger als ein Prozent der Bohnen verkauft werden.

Forderung nach staatlichen Hilfen

Landwirtsfamilie Krinner fordert in dieser Situation Hilfen von der Politik - genauso wie auch Walter Spenger, der bei der Mamminger Konservenfabrik für das Erntemanagement zuständig ist. Er prüft die Qualität der Bohnen bei den Landwirten vor Ort, wie bei den Krinners. Insgesamt arbeitet die Mamminger Konservenfabrik mit 21 Anbaubetrieben in Niederbayern zusammen - von Osterhofen über Plattling und Straubing bis nach Eggenfelden.

41 Hektar Bohnen als Dünger eingeackert

Statt 90 Tonnen Bohnen kann die Fabrik derzeit nur 15 Tonnen am Tag verarbeiten, so Spenger. Deswegen wurden bisher schon insgesamt 41 Hektar Bohnen in ganz Niederbayern eingeackert. "Da kommt in den nächsten Tagen noch einiges dazu", schätzt Spenger. Den bisherigen Schaden schätzt er auf rund 150.000 Euro. Doch die Saison ist noch nicht zu Ende, deshalb wird der Schaden am Ende wahrscheinlich noch höher ausfallen. Eine andere Konservenfabrik, die die reifen Bohnen abnimmt, ist schwer zu finden, meint Spenger. Diese hätten bereits ihre festen Vertragspartner "und wenn man eine findet, wollen sie die Bohnen dann nur ganz billig haben, fast geschenkt".

Ein Abnehmer aus den Niederlanden

Er fordert von der Politik Hilfe für die Landwirte. Immerhin ein Abnehmer konnte bisher gefunden werden. Montagnachmittag soll in Otzing ein Lkw aus den Niederlanden mit Bohnen beladen werden, am Dienstag folgt wahrscheinlich ein zweiter. Eine holländische Firma hat zwei Lkw geordert und nimmt einen Teil der Bohnen ab.

💡 Hintergrund:

Hintergrund: Bei der Mamminger Konservenfabrik wurden über 200 Saisonarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Es gab offenbar Kontakte zwischen den Saisonarbeitskräften der Konservenfabrik und eines Mamminger Gemüsehofs, bei dem zuerst über 200 Corona-Fälle bekannt wurden. Die Konservenfabrik musste eine Woche lang schließen, ein Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichts Regensburg hob die Betriebsschließung aber auf. Seit vergangener Woche läuft die Produktion und Verarbeitung in der Fabrik wieder an – aber nur mit einem Bruchteil des eigentlichen Personals.