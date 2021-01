Nach Besucheransturm: Beliebte Rodelstrecke im Allgäu gesperrt

Im Ostallgäu haben die Gemeinde Pfronten und die Polizei die beliebte Rodelstrecke von der Hündleskopfhütte nach Pfronten-Kappel bis auf Weiteres gesperrt - wegen eines Besucheransturms. In den vergangenen Tagen seien die Parkplätze in Pfronten restlos überfüllt gewesen, heißt es von der Polizei. Der weit überwiegende Teil der Besucher seien auswärtige Tagesausflügler gewesen. Gemeinde und Polizei sahen sich deshalb gezwungen, den Besucheransturm einzudämmen, um Rettungseinsätze zu reduzieren und die Kliniken nicht mit weiteren Verletzten zusätzlich zu belasten. Die Polizei will die Sperrung der Rodelstrecke mit Streifenkräften überwachen.

Schwerer Rodelunfall an Silvester

Erst gestern war eine 45-jährige Frau beim Rodeln schwer verletzt worden. Zwei andere Rodler konnten auf der steilen Abfahrt mit ihrem Schlitten nicht mehr abbremsen und fuhren auf den Schlitten der 45-Jährigen auf. Nach Angaben der Polizei sei die Frau dabei von ihrem Schlitten geschleudert worden und zunächst bewusstlos liegen geblieben. Rettungskräfte der Bergwacht hätten sich in der Nähe befunden und Erste Hilfe geleistet, ehe die Frau mit einer Rückenverletzung mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt.

Kommunalpolitiker appellierten an Staatsregierung

Viele Tagestouristen zieht es auch im Lockdown in die Alpen. Die Skigebiete sind zwar geschlossen, doch viele Menschen gehen mit Schlitten und Tourenski in die Berge. Der Landrat von Miesbach hatte sich daher erst vor wenigen Tagen mit einem Hilferuf an die bayerische Staatsregierung gewandt. Der Tagestourismus ufere vor allem am Spitzingsee und Schliersee aus. Das örtliche Krankenhaus befürchte "zu Recht, dass die Notaufnahme durch die vermutlich vermehrt auftretenden Verletzungen überlastet wird". Auch die Nationalparkverwaltung des Bayerischen Walds klagte zuletzt über einen Besucheransturm. Die Wanderer blieben teilweise nicht auf den Wegen. Manche parkten wegen der überfüllten Parkplätze Rettungswege zu und blockierten Busbuchten oder Wendeplatten.

Die Staatsregierung wollte aber kein generelles Wander- oder Wintersportverbot verhängen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) appellierte aber an die Bürger, bei Ausflügen die Abstandsregeln zu wahren und Ansammlungen zu vermeiden.

Polizei registriert weniger Ausflügler an Neujahr

Im Gegensatz zu den Tagen um Weihnachten war das Ausflugsgeschehen am Neujahrstag vergleichsweise ruhig. Den Polizeipräsidien lagen bis zum Nachmittag keine Meldungen über größere Menschenansammlungen oder zugeparkte Straßen vor. Eine Sprecherin der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen beurteilte das Fahrgastaufkommen als "sehr übersichtlich" trotz Sonnenscheins und der am Freitag im Ort gastierenden Vierschanzentournee.

Im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, in beliebten Ausflugsregionen mehr Präsenz zu zeigen und Parkverbote zu kontrollieren. Außerdem wurden Ausflügler aufgefordert, Fahrten in viel besuchte Gebiete zu überdenken.