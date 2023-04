Nach Beschuss: Hilfstransporter fährt wieder in die Ukraine

Am Donnerstagmittag haben die Aktiven des Fördervereins "Hilfe für die Ukraine Weißenburg" 124 Pakete sowie Rollstühle und einen Generator in einen weißen Bus gepackt. Nachdem ihr Hilfstransporter vor rund zwei Wochen im Osten der Ukraine unter Beschuss geraten war, hatte sich die Reparatur mehrere Tage verzögert.

Hilfe für ein Krankenhaus und Front-Soldaten

Die Pakete des 31. Transports gehen dieses Mal unter anderem nach Lemberg, an ein Krankenhaus in der Nähe von Charkiw und nach Ostrog. Für die Front sollen die Pakete von Lemberg und Ostrog aus mit der Post weitergeschickt werden, erzählt Melitta Heuberger, Vorsitzende des Fördervereins "Hilfe für die Ukraine". Die Verantwortlichen haben Lebensmittel und Hygieneartikel für die Soldaten eingekauft. Außerdem sind für das Krankenhaus in der Nähe von Charkiv Rollstühle mit dabei.

"Sie warten auf unsere Hilfe"

Dass der Transporter so kurz nach dem Angriff wieder losfährt, sei wichtig, so Heuberger. "Sie warten auf unsere Hilfe", so die Vorsitzende des Weißenburger Vereins. " Wir können nicht aufhören. Das ist das einzige, was wir machen können. Die Menschen unterstützen." Die Pakete seien nicht nur eine materielle, sondern auch eine psychologische Unterstützung für die Menschen in der Ukraine, weiß Melitta Heuberger.

Angriff auf Transporter mit Totem und Verletzten

Bei dem Angriff auf den Transporter vor rund zwei Wochen ist ein ukrainischer Soldat ums Leben gekommen. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Einer von ihnen konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der andere Mann ist noch immer im Krankenhaus. Er hat Melitta Heuberger zufolge aber alle notwendigen Operationen gut überstanden.