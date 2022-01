Nach Beleidigung: Strafbefehl für Bezirkstagspräsident Dotzel

Wie Oberstaatsanwalt Marco Schmitt gegenüber BR24 bestätigt, sind die Ermittlungen gegen Unterfrankens Bezirkstagspräsidenten wegen Beleidigung abgeschlossen. Diese hätten ergeben, dass Erwin Dotzel in einer WhatsApp-Chatgruppe des CSU-Ortsverbandes Wörth am Main einen Parteikollegen als "rechte Laus" bezeichnet habe: "Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat daher bei dem zuständigen Amtsgericht Obernburg den Erlass eines Strafbefehls wegen Beleidigung und die Verhängung einer Geldstrafe beantragt." Der Strafbefehl sei bereits erlassen worden, so Oberstaatsanwalt Schmitt in einer schriftlichen Mitteilung. Der Strafbefehl ist nicht rechtskräftig: Dotzel kann dagegen Einspruch einlegen.

Betroffener zeigt Dotzel an und tritt zurück

Nach Informationen des "Main-Echo" soll sich der Vorfall im Nachklapp der Wahl des CSU-Kreisverbands Miltenberg am 9. September 2021 ereignet haben. Demnach soll sich Dotzel über die Wahl eines Kandidaten aus seinem Ortsverein Wörth am Main geärgert haben. Laut "Main-Echo" soll Dotzel in die Whatsapp-Gruppe des CSU-Ortsverbands geschrieben haben: "Sie werden feststellen, welche rechte Laus sie sich da ins Nest geholt haben." Der so Bezeichnete zeigte Dotzel daraufhin wegen Beleidigung an. Vier Tage nach seiner Wahl trat der Mann von seinem Amt im CSU-Kreisverband zurück.

Dotzel: "Werde mich nicht äußern"

Auf telefonische Anfrage von BR24 erklärte Erwin Dotzel am Mittwoch, er kenne das Ergebnis des Ermittlungsverfahren noch nicht. Er werde sich dazu nicht äußern, denn "es ist ein laufendes Verfahren". Auch ließ er offen, ob er rechtliche Schritte gegen den Strafbefehl erheben werde.