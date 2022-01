Nach Beleidigung: Bezirkstagspräsident Dotzel muss vor Gericht

Weil er einen CSU-Parteifreund als "rechte Laus" bezeichnet haben soll, hat das Amtsgericht Obernburg einen Strafbefehl gegen Erwin Dotzel (CSU) erlassen. Unterfrankens Bezirkstagspräsident muss demnach eine Geldstrafe in Höhe von 3.200 Euro zahlen. Laut einer Gerichtssprecherin hat Dotzel aber Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Damit wird es eine Hauptverhandlung gegen ihn geben. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

Betroffener zeigt Dotzel an und tritt zurück

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wirft Dotzel vor, einen Parteifreund in einem Gruppen-Chat als "rechte Laus" bezeichnet zu haben. Laut "Main-Echo" soll Dotzel in die Whatsapp-Gruppe des CSU-Ortsverbands Wörth am Main geschrieben haben: "Sie werden feststellen, welche rechte Laus sie sich da ins Nest geholt haben."

Bisher keine Äußerung von Erwin Dotzel

Der Vorfall soll sich im Nachklapp der Wahl des CSU-Kreisverbands Miltenberg am 9. September vergangenen Jahres ereignet haben. Demnach habe sich der Bezirkstagspräsident über die Wahl eines Kandidaten aus seinem Ortsverein Wörth am Main geärgert. Der betroffene Kandidat zeigte Dotzel daraufhin wegen Beleidigung an. Vier Tage nach seiner Wahl trat der Mann von seinem Amt im CSU-Kreisverband zurück. Dotzel wollte sich zu dem Vorwurf bisher nicht äußern. Er ist seit 2007 Bezirkstagspräsident.