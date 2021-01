Nach Beifall von rechts: Gastronom öffnet Lokal doch nicht

Als Protest gegen den Corona-Lockdown wollte er sein Bistro in Gmund am Tegernsee am Montag öffnen – nun verzichtet Hans Becker darauf. Die rechte Szene habe die Aktion als Plattform nutzen wollen, davon distanziere er sich ganz klar, sagte der Bistrobetreiber der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle "um Gotteswillen keine Reichsfahne vor unserem Café!" Mit der rechten Szene und anderen "unterirdischen Protestakteuren" werde er sich nie solidarisieren.

Rechte Szene wollte Protestaktion als Plattform nutzen

Laut Becker hatten bundesweit bekannte Initiatoren aus der rechten Szene und Corona-Leugner dazu aufgerufen, nach Gmund zu kommen und vor dem Bistro zu demonstrieren. "Deren teils sehr verwirrte Ansichten decken sich keinesfalls mit unseren Einstellungen", stellte Becker in einer schriftlichen Erklärung klar. Zudem habe es massive, persönliche Beleidigungen gegeben.

Gastronom bleibt bei seiner Kritik an Lockdown

Unzufrieden mit den Corona-Maßnahmen ist der Bistrobetreiber trotzdem, auch wenn er die Existenz des Virus nach eigenem Bekunden nicht leugnet und sich auch an die Hygiene- und Abstandsregeln hält. Doch für Lokalbetreiber und andere Kleinunternehmer sei die Lage katastrophal. Viele Gaststätten hätten viel Geld in Hygienemaßnahmen investiert – in dem Glauben, dass die Politik die richtigen Entscheidungen treffen werde. Die jetzigen Schließungen seien nicht verhältnismäßig.

Geldstrafe hätte Bistrobetreiber nicht abgeschreckt

Die Ankündigung, das Lokal trotz des Lockdowns zu öffnen, hatte vorab für Wirbel gesorgt. So hatten die Polizei und das Landratsamt das Gespräch mit dem Betreiber gesucht. Laut Bußgeldkatalog hätte Becker im Falle einer Öffnung eine Strafe von 5.000 Euro gedroht, die er aber nicht hätte zahlen wollen. "Im Zweifel ziehe ich bis zum Europäischen Gerichtshof", hatte er vorab erklärt.

Auch Sportartikelhändler öffnet wegen Applaus von Rechts doch nicht

Wegen des Corona-Lockdowns haben Restaurants und ein Großteil der Geschäfte derzeit geschlossen. Zuletzt hatte ein Sportartikelhändler aus Rosenheim angekündigt, seine Läden ab 11. Januar zu öffnen. Nach Zuspruch aus der rechten Szene machte aber auch Udo Siebzehnrübl einen Rückzieher. Er kämpfe für die Rechte der Einzelhändler, sei ein Demokrat und Befürworter einer offenen Diskussion, so der Sporthändler. In rechtes Fahrwasser wolle er nicht gezogen werden.