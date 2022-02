Nach Bedrohungslage am Coburger Markt: Tatverdächtiger gefasst

Nach der stundenlangen Sperrung des Coburger Marktplatzes aufgrund einer Bedrohungslage am vergangenen Samstag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 54-jährige Mann sitze derzeit in Polizeigewahrsam, so ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der polizeibekannte Mann gegen 4 Uhr morgens eine Mülltüte mit der Aufschrift "Achtung" und einen Brief an die Tür des Coburger Rathauses gehängt.

Feuerwehr findet Beutel mit Flüssigkeit und Kabeln

Eine Mitarbeiterin der Stadt hatte die Feuerwehr verständigt. In dem Beutel fand die Feuerwehr Kabel und eine Flüssigkeit, was einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften auslöste. Der Marktplatz musste nach dem Fund gegen 8 Uhr bis etwa 14.45 Uhr komplett gesperrt werden. Geschäfte und Standbetreiber des Wochenmarktes mussten schließen.

Tatverdächtiger gilt als psychisch auffällig

Experten des Landeskriminalamts (LKA) aus München wurden angefordert, konnten nach intensiver Überprüfung aber Entwarnung geben. In dem Müllbeutel waren nach BR-Informationen unter anderem persönliche Gegenstände des Mannes, eine Flasche mit Reinigungsmittel und Handykabel. Der Mann wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt, auch ein Gutachter soll beauftragt werden, da der Mann als psychisch auffällig gilt und bereits mehrere Straftaten begangen haben soll.