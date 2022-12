Artikel mit Audio-Inhalten

Nach Bedrohung mit Waffe: Verfolgungsjagd durch Würzburg

Für reichlich Aufsehen hat in Würzburg ein 19-Jähriger gesorgt: Zuerst bedrohte er einen 20-Jährigen mit der Waffe. Dann flüchtete er mit 100 km/h durch die Stadt. Am Ende verursachte er einen Unfall mit sechs Fahrzeugen. Nun sitzt der Mann in Haft.