Nach Bartsch-Absage: Wer wird Bezirkstagspräsident?

Bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Bezirkstags entscheidet sich heute auch die Frage, wer neuer Bezirkstagspräsident wird. Die Wahl wird mit einer gewissen Spannung erwartet, seit vergangene Woche bekannt wurde, dass der langjährige CSU-Bezirkstagspräsident Richard Bartsch nicht mehr kandidiert.

Peter Daniel Forster tritt für die CSU an

Innerhalb des Gremiums konnte Bartsch nicht mehr auf eine gesicherte Mehrheit für sich bauen. Die CSU schickt nun ihren Fraktionsvorsitzenden Peter Daniel Forster aus Nürnberg als Kandidat ins Rennen. Der 37 Jahre alte Informatik-Betriebswirt sitzt seit 2008 für den Stimmkreis Nürnberg-Süd und Schwabach im Bezirkstag.

Armin Kroder ist bereits Stellvertreter

Auch Armin Kroder von den Freien Wählern, der Landrat des Kreises Nürnberger Land, wirft seinen Hut in den Ring für das Ehrenamt des Bezirkstagspräsidenten. Kroder ist 45 Jahre alt und lebt in Neunkirchen am Sand. Der Jurist ist bisher einer der Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten.

33 Sitze im neuen Bezirkstag

Im neuen mittelfränkischen Bezirkstag gibt es 33 Sitze, die unter neun Parteien und Gruppierungen aufgeteilt sind. Damit muss der neue Bezirkstagspräsident mindestens 17 Stimmen auf sich vereinigen. Weil keine Fraktion diese Mehrheit hat, kommt es darauf an, welche Fraktionen sich für welchen Kandidaten zusammenschließen.