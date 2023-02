Nach Bar-Tragödie: Weiterer Champagner mit Gift aufgetaucht

Vor knapp einem Jahr ist in Weiden ein Mann gestorben, nachdem er aus einer Champagnerflasche getrunken hatte, die mit flüssigem Ecstasy gefüllt war. Jetzt bestätigt die Staatsanwaltschaft Weiden, dass im Laufe der Ermittlungen weitere Flaschen mit dem Inhalt MDMA in Deutschland aufgetaucht sind.

Es handele sich um etwa eine Handvoll Drei-Liter-Flaschen der Marke "Moet & Chandon Ice Imperial". Auch auf die Berichterstattung der Presse hin hätten sich Menschen gemeldet. In diesem Zuge seien die Ermittler im Laufe des vergangenen Jahres auf die Flaschen aufmerksam geworden. Die Federführung der internationalen Ermittlungen hat derzeit der Zoll inne. Wann sie zum Abschluss kommen könnten steht noch nicht fest.

Vor einem Jahr hatte sich in einem Weidener Restaurant eine Gruppe von Bekannten in einem Lokal getroffen, um gemeinsam vor dem Fernseher den TV-Auftritt eines Freundes zu verfolgen. Anschließend wollte die Gruppe mit Champagner darauf anstoßen.

Gedenkgottesdienst für das Todesopfer

Innerhalb weniger Minuten fielen mehrere Personen um, schilderte der Wirt dem BR die Geschehnisse. Ein Mann starb, sieben weitere Personen wurden verletzt. Ihnen gehe es heute wieder gut, so der Wirt. Vergangenes Wochenende trafen sich die Bekannten zu einem Gedenkgottesdient für ihren verstorbenen Freund.

In der Champagnerflasche befand sich der flüssige Wirkstoff MDMA, der zur Herstellung von Ecstasy-Tabletten verwendet wird. Wenige Tage nach dem Vorfall in Weiden wurden auch in den Niederlanden vier Personen verletzt, nachdem sie aus einer Drei-Liter-Flasche der Marke "Moet & Chandon Ice Imperial" tranken.