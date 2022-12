Nach Banküberfall: Drei Männer festgenommen, Geld sichergestellt

Die Ermittlungen nach dem Banküberfall am Donnerstag in Kleinostheim im Landkreis Aschaffenburg haben bereits rund 24 Stunden nach der Tat zum erhofften Erfolg geführt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilen: Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) habe einen 20-Jährigen in Hessen als Tatverdächtigen festgenommen. Am Samstag habe die Polizei zwei weitere Tatbeteiligte geschnappt. Auch Teile der Beute sind wieder aufgetaucht.

Spuren führten zum Tatverdächtigen in Hessen

Am Donnerstagabend war die Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße überfallen worden. Der Täter hatte mit einer Waffe gedroht und Bargeld gefordert. Mit der Beute floh er zunächst zu Fuß zum Main und von dort laut Polizei mit dem Auto weiter. Einer großangelegte Fahndung konnte er entkommen. Die Kriminalpolizei hat dem Polizeibericht zufolge jedoch in der Bank und im Umfeld des Tatorts sowie auf dem mutmaßlichen Fluchtweg in großem Umfang Spuren gesichert. Diese hätten letztlich am Freitag zu einem dringend tatverdächtigen 20-Jährigen geführt.

Hauptverdächtiger nach SEK-Festnahme in Untersuchungshaft

Ein hessisches SEK habe den Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis dann bereits am Freitagabend widerstandslos festgenommen. In seiner Wohnung tauchte auch ein Teil der Tatbeute auf. Sein mutmaßliches Fluchtfahrzeug sei nun in Verwahrung. Nach einer Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Polizei habe ihn die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht am Samstag aufgrund des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft geschickt. Der 20-Jährige sei nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Zwei weitere Verdächtige ebenfalls festgenommen

Bei den weiteren Ermittlungen hätten sich am Samstag Hinweise auf zwei weitere Tatverdächtige ergeben. Diese sollen sowohl an der Vorbereitung des Banküberfalls als auch unmittelbar an der Flucht des Haupttäters beteiligt gewesen sein. Die Polizei habe die beiden ebenfalls in Hessen wohnhaften Männer im Alter von 26 und 28 Jahren noch am Samstag festgenommen. In ihren Wohnungen fanden die Ermittler einen weiteren Teil der Beute und die mutmaßliche Tatwaffe. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht habe am Sonntag Untersuchungshaft für beide Männer angeordnet. Auch sie befinden sich nun in verschiedenen Haftanstalten.