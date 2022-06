Nach Bahnunglück mit Blaulicht zum Mathe-Abi

Das war eine Prüfung, die er wahrscheinlich nie mehr vergessen wird: Ein Schüler aus Weißenburg ist mit dem Polizeiauto zum Mathe-Abitur an die Fach- und Berufsoberschule (FOS) in Weißenburg gefahren worden. Der Grund: Der junge Mann saß in einem Zug, der in einen schweren Verkehrsunfall an einem Bahnübergang verwickelt und auf der Strecke liegen geblieben war. Mit im Zug saß auch eine Lehrkraft. Dass der Abiturient noch rechtzeitig zur Prüfung kam, hatte er der freundlichen Hilfe Treuchtlinger Polizeibeamter zu verdanken – und einem schnell reagierenden Schuldirektor.

Unfall bringt Bahnverkehr zum Erliegen – viele Schüler betroffen

Am Bahnübergang zwischen Grönhart und Dettenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen war am Dienstagvormittag ein Auto mit einem Regionalzug kollidiert. Daraufhin kam der komplette Bahnverkehr zwischen Treuchtlingen und Weißenburg zum Erliegen. Das wurde für eine ganze Reihe von Schülern der FOS in Weißenburg zu einem enormen Problem, teilte Schulleiter Klaus Drotziger dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit.

Mit Ausnahmegenehmigung Abiturprüfung verschoben

Gegen 8 Uhr seien die Telefone in der Schule heiß gelaufen, denn überall hätten Züge festgesteckt, so der Schulleiter weiter. Schnell sei klar gewesen, dass das Mathe-Abitur nicht pünktlich um 9 Uhr mit allen 288 Schülerinnen und Schülern starten könne. Kurzerhand habe Oberstudiendirektor Drotziger das Kultusministerium informiert und um eine Ausnahmegenehmigung gebeten, die Prüfungen erst um 9.30 Uhr beginnen zulassen, damit möglichst viele Jugendliche daran teilnehmen können.

Über Leitern aus dem Zug und ins Polizeiauto

Für den Schüler der gemeinsam mit einer Lehrkraft in dem Zug steckte, war das Problem aber nicht behoben, so Schulleiter Drotziger. Er habe den Zug auf freier Strecke zunächst nicht verlassen dürfen, zu gefährlich sei der steile Bahnhang gewesen. Nach einiger Abwägung durch Unfallmanager durften Schüler und Lehrer das Abteil über Leitern verlassen und standen anschließend jedoch "mitten in der fränkischen Pampa", so der Oberstudiendirektor.

Treuchtlinger Polizei – dein Freund und Helfer

Durch die Hilfe von zwei Beamten der Treuchtlinger Polizeiinspektion, die Schüler und Lehrerin mit dem Polizeiauto in die Schule gefahren haben, konnte der Schüler doch noch rechtzeitig an der Matheprüfung teilnehmen. Hätte das nicht geklappt, wäre die Nachholprüfung erst wieder im Herbst gewesen. "Für unsere Schüler wäre das von großem Nachteil gewesen, denn schließlich wollen sie sich ja ab Juli mit ihren Zeugnissen bewerben", so Drotziger.