Nach Bahnunfall: Die Ilztalbahn kann wieder fahren

Ab dem kommenden Wochenende kann die Ilztalbahn (ITB) wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die Streckensperrung nach einem Bahnunfall kann ab Donnerstagabend aufgehoben werden, so Hermann Schoyerer von der ITB. Der erste Zug fahre pünktlich am Samstag um 7.35 Uhr von Passau über Waldkirchen nach Freyung. (Hier finden Sie die Fahrpläne der Ilztalbahn)

Auto rammt Zug an Bahnübergang

Ein Zug der Ilztalbahn war vor knapp zwei Wochen am unbeschrankten Bahnübergang Hutthurm/Kalteneck mit einem Auto zusammengestoßen. Die Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt, als der Zug das Auto im Heckbereich erfasste. Die Insassen im Zug blieben unverletzt. Wohl auch deswegen, weil die ITB hier mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs ist.

Kampf für Regelbetrieb

Die Ilztalbahn will seit Jahren vom Wochenendbetrieb in den Regelbetrieb starten. Ein Verein betreibt die Reaktivierung der Strecke. Seit 2011 fahren an den Wochenenden und Feiertagen Züge zwischen Passau und Freyung, betrieben von der Ilztalbahn GmbH, die sich für den Erhalt der Zugstrecke einsetzt. Das Projekt hat viele Anhänger, ist aber nicht unumstritten. Zu den Kriterien für eine Reaktivierung einer Bahnstrecke in Bayern gehört eine Fahrgastprognose von 1.000 Fahrgästen an einem Werktag.

Geschichte der Iltzalbahn

Die Ilztalbahn ist eine eingleise Nebenbahn und führt vom Bahnhof Passau über das Ilztal und das Osterbachtal nach Waldkirchen und schließlich zu ihrem Endbahnhof nach Freyung. Sie wurde im 19. Jahrhundert gebaut, in den 80er Jahren wurde der Personenverkehr allerdings eingestellt. Nach jahrelangen Bemühungen und im Zuge eines grenzüberschreitenden Verkehrskonzepts wurde sie 2011 als wildromantische Lokalbahn hauptsächlich für Touristen wieder in Betrieb genommen.