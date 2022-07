Nach Badeunfall am Main: 8-jähriger Bub im Krankenhaus gestorben

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte befand sich Anfang Juli eine Mutter mit ihrem 8-jährigen Sohn in der Badebucht "Alte Fähr" in Marksteft. Der Junge verschwand den Angaben zufolge plötzlich, bis eine 18-Jährige ihn schließlich unter der Wasseroberfläche entdeckte und an Land brachte. Zeugen begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Er wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nun teilte die Polizei mit, dass der 8-Jährige im Krankenhaus gestorben ist.

Laut Polizei keine Fremdeinwirkung

Eine zwischenzeitlich durch die Staatsanwaltschaft beantragte und in der Rechtsmedizin durchgeführte Obduktion zeigt keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Polizei geht deshalb weiterhin von einem tragischen Unglücksfall aus.