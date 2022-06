Nach Auseinandersetzung in Nürnberg: 15-Jähriger in U-Haft

Ein Polizist, der am vergangenen Freitag in seiner Freizeit in der Stadt unterwegs war, erkannte den Jugendlichen und verständigte seine Kollegen. Diese nahmen den 15-Jährigen widerstandslos fest. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft, weil er versucht haben soll, seinen 34 Jahre alten Kontrahenten zu töten.

Tatwaffe fehlt

Die beiden waren den Ermittlungen zufolge am frühen Donnerstagnachmittag in einem Hinterhof der Neulichtenhofstraße in Streit geraten, in dessen Verlauf der Jugendliche den 34-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzte. Ob es sich dabei um ein Messer handelt, ist der Polizei zufolge noch unklar. Bislang wurde die Tatwaffe nicht gefunden.

Polizei sucht Zeugen

Das Opfer schleppte sich in eine nahe gelegene Metzgerei und bat um Hilfe. Er liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, sein Zustand ist der Polizei zufolge stabil. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die den Streit und die anschließende Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0911) 21 12 - 33 33 entgegen.