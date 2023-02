Nach Augsburger Kita-Streiks: Streikt bald die Müllabfuhr?

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben sich bis zum späten Vormittag rund 400 Mitarbeiter aus der kommunalen Kinderbetreuung der Stadt Augsburg sowie Erzieher aus Mering und Meitingen in die Streiklisten eingetragen. Sie haben ihre Arbeit niedergelegt, um ihrer Forderung nach mehr Geld Nachdruck zu verleihen.

Forderung nach 500 Euro mehr im Monat für Erzieher

Bei einer Kundgebung auf dem Augsburger Moritzplatz ließen die Streikenden bunte Luftballons in die Luft steigen, daran befestigt waren Postkarten, auf denen sie ihre individuellen Gründe vermerkt hatten, warum sie mehr Geld fordern.

"Alles wird teurer, und am Monatsende bleibt fast nichts übrig", sagt eine Erzieherin. "Ich habe denselben Verdienst wie vor zwei Jahren, aber dafür weniger Essen für meine Familie", sagt ein anderer Kita-Mitarbeiter. "Bei mir ist es mit der Miete superschwer und den Fahrtkosten zur Berufsschule, das kann kaum gehen", so eine Auszubildende.

Die Gewerkschaft fordert daher einen Sockelbetrag von 500 Euro mehr, "weil wir wollen, dass unsere Leute, die öffentlich-dienstlich beschäftigt sind, nicht Nebenjobs annehmen müssen, damit sie sich ihren Lebensunterhalt leisten können. Denn das ist ja der Grund, warum wir auch mit so einer hohen Forderung jetzt reingehen", sagt Aline Gottschalk von der Gewerkschaft Verdi.

Personalmangel verschlimmert Situation

Und, so Gottschalk weiter, bei den Kitas verschlimmere der andauernde Personalmangel die Situation. "Es gibt ja überhaupt keinen Infektionsschutz mehr. Wir haben nach wie vor, dass Kinder krank in die Kitas gebracht werden, dass Kitas regelrecht zusammenbrechen, weil sich die Kolleginnen und Kollegen anstecken", so Gottschalk.

"Und wir haben natürlich auch das Problem, dass wir die Leute nicht kriegen. Also München zahlt besser, die Stadt Gersthofen zahlt besser. Und wir kriegen hier im Kinderpflegerinnen- und im Erzieherbereich nicht die Leute, die wir brauchen."

Weitere Streiks im öffentlichen Dienst angekündigt

Gottschalk kündigte weitere Streiks im öffentlichen Dienst an: "Nächste Woche geht es dann jeden Tag mit weiteren Streiks weiter", auch das Sozialwesen und die Müllabfuhr könnten dann bestreikt werden. Morgen sollen in Augsburg außerdem 5.000 Unterschriften von Mitarbeitern aus Kindergärten, Klinikum, und Verwaltung an die Stadtspitze übergeben werden.