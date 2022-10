Nach Aufruhr: Diakonie hat neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Sie hoffe, dass die Diakonie wieder als das wahrgenommen werde, was sie sei, so Isabel Gocke. Am Mittwoch wurde sie zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. "Mir ist es ein Anliegen, dass wieder mehr Augenmerk auf die großen Herausforderungen gelegt wird und auf die Hilfsangebote, die die Diakonie in beeindruckender Weise und Breite auch in der Vergangenheit bot", so die 54-Jährige.

Peter Gleue neuer Aufsichtsrats-Vorsitzender der Diakonie

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender - also Chef des Diakonie-Kontrollgremiums - ist Peter Gleue, der seit dem Weggang seines Vorgängers Andreas Bornmüller im September kommissarisch den Posten inne hatte. Er sagt, er wolle etwas im Leben zurückgeben. "Das ist meine Motivation, mich für die Diakonie München und Oberbayern und die Menschen, die sie begleitet, zu engagieren." Der 68-jährige Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann gehört seit 2009 dem Gremium an.

Ob sich mit dem Wechsel an der Spitze die Hoffnung auf mehr Ruhe für das große bayerische Sozialunternehmen und seine rund 5.000 Mitarbeitenden erfüllt, ist derzeit unklar. Denn viele Fragen zu einer weiteren Personalie sind offen.

Keine Auskunft zu "laufenden Vertragsverhandlungen"

Es geht um den Fall des Ex-Diakoniechefs - also des ehemaligen Vorstandssprechers. Unklar ist, zu welchen Konditionen dieser das Haus verlässt - er ist der körperlichen und verbalen Grenzüberschreitungen beschuldigt und wurde Anfang Oktober "mit sofortiger Wirkung" abberufen. Von der beauftragten Krisen-PR-Agentur wird um Verständnis gebeten, dass man "zu laufenden Vertragsverhandlungen aus Gründen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes keinerlei Kommentare abgeben" könne.

Geht es um eine mögliche Abfindung des evangelischen Pfarrers und Kirchenbeamten der rheinländischen Kirche, dessen Arbeitsvertrag in Oberbayern eigentlich noch weitere drei Jahre gelaufen wäre? Was passiert mit dem Diensthaus, in dem der Ex-Diakoniechef mit seiner Familie noch lebt? Und wie steht es um eine Strafanzeige aufgrund der Grenzüberschreitung?

Von Seiten der Diakonie gibt es dazu keine Stellungnahme. Strafanzeige gegen den Ex-Diakoniechef wurde nicht gestellt. Ermittlungen von Amts wegen könne man nicht einleiten, denn laut Staatsanwaltschaft München I würden die als Grenzüberschreitungen bezeichneten Handlungen "nicht ohne Weiteres den Anfangsverdacht einer Straftat" begründen, auch wenn man die Berichterstattung dazu "mit Interesse" verfolge.

Wirbel um Ex-Diakoniechef endete mit Abberufung

Begonnen hat der Wirbel vor über einem Jahr, als der damalige Diakoniechef Medienberichten zufolge versucht haben soll, eine Mitarbeiterin zu küssen. Diese versuchte an mehreren Stellen Gehör zu finden. Im Sommer wurde eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die Vorwürfe zu untersuchen - das Ergebnis: Der Beschuldigte musste Anfang Oktober gehen.

Weiterer Problemfall: Aufsichtsrats-Chef musste zurücktreten

Ende September hatte ein anderer die Diakonie verlassen: der Vorgänger von Peter Gleue als Aufsichtsratschef, Andreas Bornmüller. Er war von seinem Posten zurückgetreten, unter anderem weil er das Vertrauensverhältnis zum Diakonischen Werk Bayern und zur Landeskirche als "gestört" ansah.

Bornmüller war zuvor mangelnde Transparenz im Falle des mittlerweile abberufenen Vorstandssprechers vorgeworfen worden. Außerdem ist er laut einem Medienbericht einer von zwei Angeklagten im Cum-Ex-Prozess, der seit 2021 vor dem Landgericht Wiesbaden verhandelt wird. Darüber hinaus soll die Diakonie München offenbar Geschäftsbeziehungen mit der Bank gehabt haben, bei der der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende in leitender Funktion tätig war.