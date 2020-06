vor 26 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Nach Aufräumarbeiten: Höllentalklamm öffnet wieder

Die Höllentalklamm in Grainau soll am Sonntag wieder geöffnet werden. Nach Starkregen hatte es am Wochenende vor acht Tagen große Verwüstungen gegeben. Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Woche.