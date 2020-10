Attacke nach Streit um Corona-Masken: Busfahrer arbeitsunfähig

Maskentragen im Bus ist Pflicht

Der Busfahrer ist nun auf unbestimmte Zeit krank geschrieben. Gegen die Männer laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Im Interview stellte der Busfahrer klar, dass es Dienstvorschrift sei, darauf zu achten, dass alle Fahrgäste eine Maske tragen. Eine Ausnahme gibt es nur in dem seltenen Fall, wenn jemand ein ärztliches Attest vorlegen kann.

Busfahrer sollen Polizei rufen

Wenn ein Fahrgast keine Maske trägt, wird er vom Fahrer gebeten, eine aufzusetzen. Tut er das nicht, kann der Busfahrer von ihm verlangen, den Bus zu verlassen. Wenn er nicht folgt, sollten Busfahrer die Polizei rufen. Busunternehmen haben festgelegt, dass die Fahrer nicht selbst aktiv eingreifen sollen, damit ihnen nichts passiert, oder es gar zu Handgreiflichkeiten kommt.

Mehrere Busunternehmen haben auf Anfrage des BR-Studios Niederbayern/Oberpfalz mitgeteilt, dass sich die meisten Fahrgäste an die Maskenpflicht in Öffentlichen Verkehrsmitteln halten würden. Ab und zu würden Fahrgäste austesten, ob der Busfahrer es mitbekommt, wenn sie keine Maske aufhaben. Dann würde aber ein kurzer Hinweis genügen und diese Personen setzen ihre Maske auf.

Geldstrafen für Masken-Verweigerer

Manchen Fahrgästen sei jedoch nicht bewusst, dass sie auch an einer Haltestelle, an der sie nah bei anderen Fahrgästen stehen, eine Maske aufsetzen müssen. Andere setzen die Maske nicht vorschriftsgemäß auf, so dass zum Beispiel die Nase nicht bedeckt ist.

Entdeckt die Polizei so etwas, droht ein Bußgeld von 55 Euro. Wer die Maske komplett verweigert, muss mit 250 Euro Strafe rechnen.