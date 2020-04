Nach Attacke mit Küchenmesser - Ehefrau in Untersuchungshaft

Eine Frau hat ihren Ehemann in Bischberg bei Bamberg mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt. Gegen die 37-Jährige ist Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden, teilt die Staatsanwaltschaft Bamberg mit.

Ehemann wehrt Attacke ab

Die Frau soll am am Ostersonntag (12.04.20) mit einem Küchenmesser auf ihren 40 Jahre alten Ehemann losgegangen sein. Der Mann konnte die Attacke abwehren und seiner Frau das Messer abnehmen, wurde aber am Handgelenk und Oberarm verletzt. Warum es zu dem Streit zwischen den Eheleuten kam, ist unklar. Die Ehefrau befindet sich seit Montag (13.04.20) in Untersuchungshaft, heißt es in der Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.