Nach Attacke gegen Pferd in Leinach: Pferdehalter verunsichert

Nach mehr als drei Wochen Tierarzt-Aufenthalt geht es für den Hengst Flamenco zurück in seine gewohnte Umgebung - auf den Schranzhof in Leinach. Er wirkt immer noch etwas mitgenommen, seine Wunden sind noch nicht komplett verheilt. Am 22. September wurde er mitten am Tag auf der Koppel mit einem spitzen Gegenstand von einem Unbekannten an drei Stellen sehr tief verletzt.

Pferd musste in die Tierklinik

Nach dem Angriff konnte Flamenco fliehen und wurde von Mitarbeitern des Schranzhofs anschließend blutend vor dem Stall aufgefunden. Seine Besitzerin Isabella Karch erinnert sich mit Schrecken an diesen Tag: "Ich bin dann nach einer dreiviertel Stunde hergekommen, da war die Tierärztin schon da. Ich habe geweint und war völlig neben mir.“ Nach der Erstversorgung musste Flamenco in die Tierklinik, wo seine Wunden versorgt wurden.

Angriff ist kein Einzelfall

Solche Attacken gegen Pferde sind kein Einzelfall: Erst im August wurde ein Pferd in Großheubach im Landkreis Miltenberg mit Schnittverletzungen aufgefunden, im Juni gab es einen ähnlichen Fall in Birkenfeld im Landkreis Main-Spessart. Tatsächlich ist die Dunkelziffer solcher Angriffe noch deutlich höher, denn nicht jeder Pferdebesitzer erstattet Anzeige.

Verunsicherung bei Besitzern

"Ich muss sagen, es ist kein gutes Gefühl, Flamenco wieder herzubringen.“, so Isabella Karch, "Natürlich kann das überall und immer passieren, aber man hat die Sorge und Angst, dass es hier nochmal passiert.“ Um sich etwas sicherer zu fühlen, hat sie eine Kamera im Stall angebracht. Eine kleine, aber durchaus sinnvolle Vorkehrung, die potenzielle Täter abschrecken könnte. "Ich hoffe, ich kann ein bisschen besser schlafen durch die Kamera.“

Wie können Halter ihre Pferde schützen?

Durch die vermehrten Angriffe gegen Pferde, sind viele Besitzer enorm verunsichert. Carola Schiller, vom Aktionsbündnis pro Pferd e.V., das sich seit Jahren gegen Pferdeschänder einsetzt, rät vor allem dazu, guten Kontakt mit den Nachbarn zu haben. "So hat noch jemand ein Auge auf die Koppel.“, so Schiller, "Außerdem sollte man selber den Stall in unregelmäßigen Abständen kontrollieren.“ Neben derartiger Kontrollen rät Carola Schiller dazu, sämtliche Tore zu schließen und keine Gegenstände herumliegen zu lassen, die sich als Waffe eignen könnten.

Bisher kein Tatverdächtiger

Flamenco muss sich jetzt noch ein paar Wochen im Stall ausruhen, bevor er wieder auf die Koppel darf. Bisher wurde in seinem Fall noch kein Tatverdächtiger ermittelt. Auch die anderen beiden unterfränkischen Vorfälle sind noch nicht geklärt. Von einem Wiederholungstäter geht die Polizei bisher nicht aus. Das Strafmaß in solchen Fällen ist nur das einer Sachbeschädigung.