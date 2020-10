Nach Attacke auf Busfahrer: Behörden ermitteln Motorradclub

Nachdem vergangenes Wochenende ein Busfahrer in Spiegelau im Kreis Freyung-Grafenau attackiert und verletzt worden war, hat die Staatsanwaltschaft Passau nun elf Männer im Visier. Sie gehören einem Motorradclub in der Region an. Laut Staatsanwaltschaft wird es schwierig herauszufinden, wer in der Gruppe besonders brutal und wer nur passiv dabei war.

Zeugen erinnern sich an Motorrad-Kutten

Laut Staatsanwaltschaft waren insgesamt 14 Biker an der Tat beteiligt. Die Männer waren vor der Attacke in der Racheldiensthütte eingekehrt. Zeugen konnten sich an die Kutten erinnern. Entscheidend für die Aufklärung der Gewalttat werden auch Zeugenaussagen von Wanderern sein, die im Bus saßen und den Angriff miterlebten. Sie müssen laut Oberstaatsanwalt Walter Feiler aber erst vernommen werden.

Männer schlugen und traten Busfahrer

Am Samstagabend hatte eine Gruppe von Männern einen 52 Jahre alten Busfahrer attackiert, weil er sie darauf hinwies, nur mit Mund-Nasen-Schutz mitfahren zu dürfen. Die Männer zerrten den Fahrer aus dem Bus, schlugen und traten ihn. Wie der Fahrer schildert, schaffte er es zurück ans Lenkrad. Kurz darauf versuchten ein bis zwei Männer, ihn durch das geöffnete Fenster aus dem Bus zu ziehen. Der Fahrer gab Gas, woraufhin die Männer losließen, dann aber mit Stöcken auf den anfahrenden Bus einschlugen.

Busfahrer bis auf Weiteres dienstunfähig

Der Busfahrer musste sich in ärztliche Behandlung begeben und ist momentan krank geschrieben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.