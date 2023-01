Nach ARD-Sendung: 50 neue Hinweise zu Cold Case Klaus Berninger

Polizei eröffnete Cold Case 2022 wieder

Aufgrund der seither erhaltenen Hinweise führen die Ermittler dem Polizeisprecher zufolge jetzt weitere Vernehmungen durch. Außerdem wartet die Polizei auf Ergebnisse aus Rechtsmedizin in München. Dort werden derzeit weitere Spurenträger untersucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Cold Case im April 2022 wieder aufgenommen. In Folge dessen wurden Anwohner befragt, Fahndungsplakate aufgehängt und das Waldstück bei Wörth am Main durchsucht. "Wir werden weiterhin jeden Stein umdrehen und versuchen, diesen Fall zu klären. Vor allem für die Familie", so Polizeisprecher Philipp Hümmer. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich über die kostenfreie Hinweisnummer 0800/1011611 an die Kriminalpolizei Aschaffenburg zu wenden.

Mord vor mehr als 30 Jahren

Der 16-jährige Klaus Berninger aus Wörth am Main war am 20. Dezember 1990 verschwunden. Drei Tage später fanden zwei Spaziergänger morgens seine Leiche in einem Wald nahe der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze. Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche umgebracht wurde. Nach damaliger Erkenntnis starb der junge Mann durch Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Werkzeug gegen den Hals.