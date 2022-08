Nach ARD-Doku: Ex-Schwimmtrainer Lurz kündigt bei Heimatverein

Der ehemalige Schwimmbundestrainer Stefan Lurz beendet seine Tätigkeit beim SV Würzburg 05. Wie die "Main-Post" berichtet, kündigte der Würzburger am Montag sein Arbeitsverhältnis als kaufmännischer Angestellter. Vorangegangen war deutliche Kritik an dem Verein in Folge einer kürzlich erschienenen ARD-Dokumentation. Diese zeigt, dass Lurz weiterhin im Verein beschäftigt war – auch nach einem rechtskräftigen Strafbefehl wegen Missbrauchs einer Minderjährigen.

Kritik an Anstellung von Stefan Lurz

Thomas Lurz, Bruder von Stefan Lurz und Vereinspräsident des SV Würzburg 05, steht für ein Interview mit dem BR derzeit nicht bereit. Den Bericht der "Main-Post" bezeichnet er am Telefon als "korrekt". Laut Zeitungsbericht soll das Arbeitsverhältnis und die Mitgliedschaft im Verein im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben worden sein.

In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an der Anstellung von Stefan Lurz gegeben. Von "Wildwasser Würzburg", einem Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen, hieß es beispielsweise: "Wir vermissen eine Sensibilität und eine klare Haltung für die Bedürfnisse von anvertrauten jungen Menschen."

Amtsgericht: Kein Verstoß gegen Bewährungsauflagen

Stefan Lurz hatte im Frühjahr 2022 eine Bewährungsstrafe erhalten. Diese beinhaltet, dass er "jegliche berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Schwimmsport" zu unterlassen hat. Auf BR-Anfrage verweist das Amtsgericht Würzburg darauf, dass damit insbesondere Tätigkeiten als Schwimmtrainer gemeint sind. Die Tätigkeit im kaufmännischen Bereich verstößt demnach nicht gegen die Weisungen der Bewährung. Seinen Bewährungshelfer habe Stefan Lurz informiert.

Stefan Lurz war über viele Jahre als Bundestrainer für Freiwasserschwimmen in Würzburg tätig. Im Frühjahr 2021 veröffentlichte der "Spiegel" eine Recherche, in der ihm Schwimmerinnen sexualisierte Gewalt vorwarfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Wegen eines Falls wurde Stefan Lurz schuldig gesprochen. Die anderen Fälle waren verjährt oder es stand Aussage gegen Aussage.

ARD-Doku zu Missbrauch im deutschen Schwimmsport

Die kürzlich erschienene ARD-Dokumentation "Missbraucht – sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport" thematisiert neben Stefan Lurz insbesondere den Fall des ehemaligen Wasserspringers Jan Hempel. Er macht öffentlich: Viele Jahre habe ihn sein Trainer missbraucht. In einer Stellungnahme bittet der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) um Entschuldigung: "Wir können Taten aus der Vergangenheit leider nicht mehr ungeschehen machen, aber als die aktuell Verantwortlichen tun wir alles in unserer Macht Stehende, um solche unfassbaren Taten jetzt und in Zukunft zu verhindern."