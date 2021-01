Nach Ansturm auf Teststation: Schirnding verdoppelt Kapazitäten

Nach den langen Warteschlangen an der Corona-Teststation an der Grenze Schirnding, hat sich die Lage entspannt. Der Landkreis Wunsiedel hatte am Morgen die Anzahl der Teststrecken nochmal erhöht. Jetzt können an vier Teststrecken Abstriche genommen werden, vorher waren es zwei.

Insgesamt arbeiten mittlerweile 15 Personen an den beiden Corona-Teststationen vor Ort. Am Samstag wurden nach Aussagen von Wunsiedels Landrat Peter Berek (CSU) dort 1.000 Menschen getestet, am Sonntag waren es 1.500.

Inzidenzwert in Tschechien teils über 1.000

Die Inzidenzen in Tschechien liegen deutlich höher als in Deutschland. Heute liegt der Wert für die gesamte Republik bei 425,5. Für den Bezirk Cheb (Eger), der direkt an den Landkreis Wunsiedel angrenzt, liegt der Wert über 1.000, so Berek. Das zeige die Dringlichkeit der Tests auf.

Schärfere Auflagen für Grenzpendler

Alle Grenzpendler können bei der Einreise nach Deutschland wählen, ob sie einen PCR-Tests oder einen Schnelltest machen möchten. Seit dem Wochenende gilt Tschechien als Hochinzidenzgebiet. Dadurch verschärfen sich die Auflagen für Grenzpendler und Grenzgänger an der deutsch-tschechischen Grenze. Bei der Einreise müssen sie ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können, das nicht älter als 48 Stunden ist.

1.500 Tschechen pendeln in den Landkreis Wunsiedel

Täglich pendeln etwa 1.500 Menschen über die oberfränkisch-tschechische Grenze in Schirnding, um im Landkreis Wunsiedel zu arbeiten. Etwa jeder Zehnte ist im Pflegebereich beschäftigt. Der weitaus größte Teil arbeitet in der Automobilzulieferindustrie oder in der Metallverarbeitung. Touristische Reisen nach Tschechien sind derzeit laut Auswärtigem Amt nicht möglich.