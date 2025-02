Nach Anschlag: Münchner Faschingsumzug abgesagt

Nach dem tödlichen Anschlag vom vergangenen Donnerstag haben die "Damischen Ritter" ihren für Sonntag geplanten Faschingsumzug durch die Münchner Innenstadt abgesagt. Zuerst hatten "Münchner Merkur" und "tz" (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt) über die Absage berichtet.

Damische Ritter: Die ganze Stadt trauert nach dem Anschlag

"Uns ist einfach derzeit nicht nach Feiern zumute!" teilte die Gesellige Vereinigung der Turmfalken mit, die in der Stadt als "Damische Ritter" bekannt ist. "Die ganze Stadt trauert, und wir (…) trauern mit und denken in diesen schweren Stunden an die Opfer und die Hinterbliebenen."

Die Entscheidung sei "in enger Abstimmung" mit den Sicherheitsbehörden sowie der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla als Kooperationspartnerin erfolgt, teilte die Stadt München mit. Zwar sei ein Faschingszug "theoretisch möglich", doch könne er "unter den gegebenen Umständen nicht fröhlich und unbeschwert veranstaltet werden“. Auch die Narrhalla erklärte, die Absage sei "unser tiefer Ausdruck des Respekts gegenüber den Opfern des Anschlags vom vergangenen Donnerstag".

Planungen für Faschingsumzug 2026 sollen rechtzeig laufen

Die "unzähligen Stunden in der Vorbereitungsarbeit, die zwei Vereinsmitglieder über mehr als ein halbes Jahr beschäftigt hat", sollen dennoch nicht umsonst gewesen sein, so die "Damischen Ritter" weiter. Man werde die Planungen für den Faschingszug 2026 rechtzeitig wieder aufnehmen.

Faschingsumzüge in Bayern: Wie sicher sind sie?

Die Sicherheit bei den bevorstehenden Faschingsumzügen in Bayern wird zunehmend in den Mittelpunkt gerückt. Obwohl die objektiven Sicherheitszahlen für die Region positiv sind, gibt es angesichts der jüngsten Vorfälle wie Messerangriffen und Anschlägen in anderen Städten vermehrte Besorgnis. In einigen Städten wie Aschaffenburg und Kempten wurden Faschingszüge abgesagt. Die Absagen sind auch eine Reaktion auf die hohen Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen, die aufgrund der verschärften Maßnahmen nach Anschlägen auf Weihnachtsmärkte und andere öffentliche Veranstaltungen nötig geworden sind.

In anderen Städten wie Würzburg wird der Faschingszug jedoch wie geplant stattfinden, wobei ein spezielles Sicherheitskonzept entwickelt wurde. Das Konzept umfasst mobile Sperren und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen entlang der Umzugsstrecke, um die Besucher zu schützen.

Mit Informationen von dpa.