Live um 17.55 Uhr: Gedenkgottesdienst nach Anschlag in München

Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte sollen in der Münchner Frauenkirche die Möglichkeit bekommen, nach dem Anschlag eines 24-jährigen Afghanen am vergangenen Donnerstag gemeinsam zu trauern und zu beten. Der interreligiöse Gottesdienst wird ab 17.55 Uhr bei BR24 live übertragen.

Relgionsübergreifender Gottesdienst in München

Gestaltet wird der Gottesdienst ökumenisch: von Kardinal Reinhard Marx und dem evangelischen Landesbischof Christian Kopp, der die Predigt halten wird. "Wir halten gemeinsam den Schmerz aus", sagt Kopp. "Niemand muss diese Last alleine tragen."

Imam Benjamin Idriz von der Penzberger Moschee wird mit einem Totengebet der beiden Verstorbenen gedenken. Ein jüdisches Gemeindemitglied wird ein Psalm-Gebet sprechen.

Begleitet wird der Gottesdienst von Musikerinnen und Musikern der Bayerischen Staatsoper und der Dommusik.

Söder und Reiter sprechen im Anschluss

Nach der Gedenkfeier sprechen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Auch Landtagspräsidentin Ise Aigner (CSU) und Herzog Franz von Bayern werden teilnehmen.

Schon seit dem Wochenende können Kirchenbesucher Fürbitten für die Betroffenen und deren Angehörige notieren. Das Erzbistum München/Freising hatte zudem die Pfarreien aufgefordert, in den Sonntagsmessen besonders für die Opfer von Terror und Gewalt - in München und weltweit - zu beten.

Schock für München und ganz Bayern

Mindestens 39 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Der 24-jährige Mann war am Donnerstagvormittag in der Seidlstraße - unweit des Münchner Hauptbahnhofs - in das Ende eines Demonstrationszuges gerast. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.

Am Samstag wurde dann bekannt, dass es ein zweijähriges Mädchen und dessen Mutter - eine Mitarbeiterin der Stadt - nicht geschafft haben. Man wusste, dass ihr Leben am seidenen Faden hing, nachdem sie von dem Wagen des Afghanen erfasst und schwerst verletzt worden waren. Als aber der Tod der beiden bestätigt wurde, war es ein weiterer Schock für die Menschen in der Stadt.

Tat soll nicht instrumentalisiert werden

In einem schriftlichen Statement baten die Hinterbliebenen inzwischen darum, den Tod der beiden nicht politisch zu instrumentalisieren. Ähnlich hat sich auch Münchens Oberbürgermeister Reiter in einer Videobotschaft in den sozialen Medien geäußert: "Ich appelliere dringend an alle, die diesen schrecklichen Tod jetzt kommentieren, sich doch entsprechend respektvoll zu äußern und nicht politische Propaganda zu machen."

Kondolenzbuch und Trauerbeflaggung

Im Rathaus liegt mittlerweile ein Kondolenzbuch aus, in das sich Bürger eintragen können: montags bis donnerstags von neun bis 17 Uhr und freitags von neun bis 13 Uhr.

Für den heutigen Tag hat Ministerpräsident Söder eine landesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gilt für alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern. Die Gemeinden, Landkreise, Bezirke und übrigen Körperschaften öffentlichen Rechts sind gebeten, dem Aufruf zu folgen.

Auch in Nürnberg findet heute eine Solidaritätskundgebung statt. Sie beginnt um 17 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus des DGB Mittelfranken am Kornmarkt.