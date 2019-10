Nach Anschlag in Halle: Kerzen vor jüdischem Gemeindezentrum

Noch am Mittwochabend haben sich spontan vor dem jüdischen Gemeindezentrum Bürger mit Kerzen versammelt und gedachten der Opfer des Anschlags. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, stammt aus Würzburg. Er äußerte sich in einer ersten Reaktion schockiert über die tödlichen Schüsse in Halle.

Der Schritt vom Wort zur Tat sei kürzer geworden

Auch Würzburgs Bürgermeister Christian Schuchardt (CDU) reagierte innerlich bewegt: "Wir sind sehr betroffen, von dem Anschlag in Halle. Wir stellen natürlich fest, dass solche Anschläge überall in Deutschland passieren können – es hätte genauso gut Würzburg sein können oder eine andere Stadt, " so Schuchardt. Man merke, dass der Schritt vom Wort zur Tat ein sehr kurzer geworden sei. Auch die Stadt Würzburg hätte letztes Jahr Schmierereien mit fremdenfeindlichem Inhalt am Rathaus gehabt. Da merke man sehr, dass die Worte "nie wieder" schon überholt seien und die Taten stattfänden, so Schuchard weiter.

"Als Stadt und Stadtgesellschafft können wir solidarisch handeln und uns mit der jüdischen Bevölkerung in unserem Land solidarisch erklären und mit unserer Gemeinde hier vor Ort. Da ist doch auch logischerweise der Gedanke da – gestern Halle, wo das nächste Mal?" Christian Schuchardt, Oberbürgermeister von Würzburg (CDU)

Das sei eine Angst, mit der die Gemeindemitglieder auch umgehen müssten, so Schuchardt im BR-Gespräch. In Unterfranken leben etwa 1.000 Juden.