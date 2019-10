Nach Anschlag in Halle: Bayernweit Aktionen gegen Antisemitismus

Aktion in Nürnberg

In Nürnberg rief Oberbürgermeister Ulrich Maly gemeinsam mit der Bürgerbewegung für Menschenwürde und der Allianz gegen Rechtsextremismus um 17.30 Uhr zu einer Lichterkette auf. An der Solidaritätskundgebung nimmt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann teil.

Straubing: Lichterkette um Synagoge

Gegen Antisemitismus hat das Straubinger Bündnis "Wir sind bunt" aufgerufen: Die Menschen bilden heute Abend eine Lichterkette rund um die Synagoge in der Wittelsbacher Straße. Danach beginnt in der Synagoge das Gebet zum Beginn des Schabbat. Dann läuten auch die Glocken der christlichen Kirchen in Straubing.

Stille Solidarität in Bayreuth, Ansbach und Hof

Nach den Angriffen von Halle findet auch in Bayreuth heute seit 18 Uhr eine Solidaritätsveranstaltung statt. Geplant ist ein stilles Gedenken, anschließend wird ein Psalm gelesen und Kerzen werden als Zeichen der Verbundenheit angezündet. Treffpunkt ist am markgräflichen Opernhaus. Eingeladen hat die evangelische Kirche in Bayreuth. Auch in Ansbach und Hof wird schweigend gegen Hass und Gewalt demonstriert.

Würzburg: Versammlung am jüdischen Kulturzentrum

In Würzburg haben heute Abend rund 150 Menschen eine Lichterkette gebildet. Die evangelische und die katholische Kirche hatten dazu aufgerufen, nach dem Terroranschlag von Halle ein Zeichen der Solidarität mit der jüdischen Gesellschaft zu setzen. Die Teilnehmer versammelten sich am Jüdischen Gemeinde- und Kulturzentrum 'Shalom Europa'.

In Fürth schweigen am Samstag die Kirchenglocken

In Stadt und Landkreis Fürth sollen als Zeichen der Solidarität mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern am Samstag sämtliche Kirchenglocken schweigen. "Wir rufen auf zur Besinnung, gegen die Hetze, für Solidarität, gegen Hass", teilten Jörg Sicherstiel, evangelischer Dekan in Fürth, und Andre Hermaty, katholischer Dekan der Stadt, mit.

Der gesellschaftliche und rechtsstaatliche Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus müsse stärker und entschiedener werden, so die beiden Dekane. Das Schweigen der Glocken sei eine Stellungnahme gegen Gewalt, ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in den jüdischen Gemeinden und der Trauer mit den Angehörigen der Toten von Halle sowie ein Bekenntnis zum Recht auf freie Religionsausübung.