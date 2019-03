Nach Anschlägen: Nicht mehr Polizei vor Nürnberger Moscheen

"Streifen schauen ohnehin ab und zu an den Moscheen vorbei, das ist im ganz normalen Sicherheitsablauf der Polizeiinspektionen enthalten", sagte Elke Schönwald, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, dem Bayerischen Rundfunk.

Sicherheitslage in Deutschland unverändert

Durch das Attentat in Neuseeland habe sich die Sicherheitslage in Deutschland nicht geändert, so Schönwald weiter. Außerdem seien bisher keine schriftlichen Anfragen von Moscheegemeinden in Nürnberg nach mehr Polizeipräsenz eingegangen.

Mehr Polizei würde Moscheegemeinde verunsichern

Auch der Geschäftsführer von DITIB Bayern, Aykan Inan, wünscht sich nicht mehr Polizei vor den Moscheen als bisher. "Das verunsichert auch die Gemeinde, wenn die jede Woche die Polizei vor der Moschee sehen würde", so Inan.

50 Todesopfer in Christchurch

Vor genau einer Woche stürmte ein bewaffneter Mann zum Freitagsgebet in zwei Moscheen in Neuseeland und feuerte um sich. Bei den Anschlägen kamen bisher 50 Menschen ums Leben.