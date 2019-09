Nach Amtsanmaßung: "Echter Eberhofer" zahlt für den "falschen"

Der Faschingsnarr und Eberhofer-Fan Markus Schmid zeigte sich am Montagmittag im BR-Interview "sprachlos".

"Ich bin immer noch sprachlos und das kommt nicht oft vor. Mit dem Anruf von der Firma Constantin Film habe ich nicht gerechnet." Markus Schmid

Leberkäsfestl in Moosbach

Noch am Freitag wurde im Internet ein Spendenaufruf gestartet, bei dem sich bislang 16 Personen beteiligten. Auch sie wollten die Strafe übernehmen, weil sie die Verurteilung ungerecht fanden. Zusammen gekommen sind bislang 185 Euro. Damit will Markus Schmid in Moosbach ein Leberkäsfestl feiern, so seine erste Idee als Reaktion auf die Neuigkeiten aus der Filmbranche.

Viele Szenen der Eberhofer-Filme werden bei Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau gedreht. Immer mehr Besucher wollen die Kulissen sehen - zum Beispiel den berühmten "Franz-Eberhofer-Kreisel".