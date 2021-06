Nach Amoklauf: Tiefe Bestürzung und Anteilnahme in Würzburg

Trauer und Bestürzung herrschen in Würzburg am Tag nach der Messerattacke. Immer wieder bleiben Menschen an dem mit Flatterbändern abgesperrten Tatort, einem Kaufhaus am Barbarossaplatz, stehen. Auf dem Boden liegen Blumen, stehen Kerzen. Eine davon hat die Liselore Fischer angezündet. Die Würzburgerin ist erschüttert, dass eine solche Bluttat in ihrer Stadt geschehen konnte.

"Wir in Würzburg denken eigentlich: bei uns ist noch alles in Ordnung. Es ist so eine kleine Stadt… und dann passiert sowas! Man denkt, man ist in Amerika. Es ist nah bei uns. Furchtbar! Die Toten… Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Man ist einfach fassungslos und sprachlos." Liselore Fischer

Die Würzburgerin war in der Nähe des Tatorts, als der Täter, ein 24-jähriger Somalier, wahllos mit einem Messer zustach und drei Menschen starben. Dass sich viele Passanten dem Täter entgegenstellten und ihn in Schach hielten, sei nicht alltäglich, so Liselore Fischer: "Ich hab es bewundert, dass so viele Leute (…) Zivilcourage bewiesen haben. Auch die Einsatzkräfte … man hat sich dann doch schnell sicher gefühlt. Aber man ist halt doch betroffen."

Rettungsdienst-Einsatzleiter: "Bilder, die ich nie vergessen werde"

Viele der 150 Rettungskräfte, die vor Ort waren, sind auch am Tag danach geschockt von der Brutalität der Bluttat. Paul Justice, einer der Einsatzleiter, zeigte sich tief beeindruckt von den Gesprächen, die er führte - sowohl mit Mitarbeitern, aber auch mit Augenzeugen der Tat. Auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag erklärte Justice, es gebe "viele, die psychisch dringend Hilfe brauchen." Er selbst sei auch tief bewegt. "Ich habe die Opfer, die Verstorbenen gesehen... Das sind Bilder, die ich auch nach 40 Jahren im Rettungsdienst nicht vergessen werde."

Landsmann des Täters: Er war "sehr instabil"

Derweil geht die Suche in Würzburg nach dem Motiv des Amoklaufs weiter. Abdikadar Dini kannte den Täter persönlich. Gegenüber dem BR erklärte der Somalier, sein Landsmann sei "sehr, sehr instabil" gewesen. Der 24-Jährige hätte unter Verfolgungswahn gelitten. Er sei auch in einer Klinik behandelt worden, leider ohne Erfolg. Mit Terroristen hätte er aber "nichts zu tun" gehabt.

Abdikadar Dini ist entsetzt von der Tat. Der Somalier fürchtet nun, dass nun alle Flüchtlinge von der Gesellschaft als Gefahr angesehen werden: "In der Straßenbahn setzen sich die Leute jetzt nicht neben mich. Ich habe ein anderes Gefühl jetzt."

Ausländerbeirat: Sorge vor "pauschalen Anschuldigungen"

Ähnliche Sorgen äußerte der Ausländer- und Integrationsbeirat Würzburg in einer Pressemitteilung. Vor allem die somalische Gemeinschaft in Würzburg fürchte, dass die Tat "Auswirkungen auf ihr Leben in unserer Stadt haben wird", erklärte der Vorsitzende des Beirats, Antonino Pecoraro: "Unsere gemeinsame Herausforderung ist nun, zu verhindern, dass diese Mordtat in pauschale Anschuldigungen umschlägt, und das Geschehen von zuwanderungsfeindlichen Kräften politisch instrumentalisiert wird." In diesem Zusammenhang betonte Pecoraro, es seien ja vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund gewesen, die versuchten, "den Täter aufzuhalten und dabei Leib und Leben riskierten."

Der Beirat drückte allen Familien und Angehörigen der Opfer sein tief empfundenes Mitgefühl aus, verbunden mit der Hoffnung, dass die überlebenden Opfer des Attentats die gesundheitlichen und seelischen Folgen der Tat bald überwinden werden.

OB Schuchardt: "Tief ins Herz getroffen"

Auch am Tag nach der Tat sitzt der Schock tief bei Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Bei einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag betonte Schuchardt, die Tat habe "die Stadtgesellschaft und mich persönlich ins Herz getroffen", auch weil Würzburg bereits zum zweiten Mal Schauplatz einer brutalen Gewalttat wurde. Der OB dankte der Polizei und den Rettungsdiensten für ihren schnellen Einsatz. Er habe Menschen persönlich gedankt, die bereits beim Axtangriff in einem Zug in Würzburg-Heidingsfeld 2016 vor Ort waren und nun wieder bei einer Bluttat eingesetzt wurden.

Auch Würzburgs Oberbürgermeister warnte vor Pauschalurteilen. Die ausländische Bevölkerung - vor allem die somalischen Mitbürger - sorgten sich, dass sie unter "Generalverdacht" gestellt würden: "Dem gilt es ganz klar und entschieden entgegenzutreten. (…) Es handelt sich nach jetzigen Erkenntnissen um einen Einzeltäter."

Oberbürgermeister Schuchardt kündigte für Sonntag (15.30 Uhr) eine Gedenkfeier im Würzburger Kiliansdom an. Daran werden neben Bischof Franz Jung, der evangelischen Regionalbischöfin Gisela Bornowski, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, auch Vertreter der muslimischen Gemeinden in Würzburg teilnehmen.

Bischof Jung betet "um gutes Miteinander"

Bereits gestern hatte sich der Würzburger Bischof Franz Jung in einem Tweet zutiefst erschüttert über die Messerattacke gezeigt. Jung sprach von einer "abscheulichen Gewalttat". Er sei den Opfern und deren Angehörigen im Gebet verbunden: "Bitten wir Gott um Frieden in unserer Stadt Würzburg, um ein gutes Zusammenleben und ein gutes Miteinander. Beten wir für die Genesung der Verletzten (...). Schließen wir die Familien der Toten jetzt in unser Gebet mit ein."