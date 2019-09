Nach "Aktenzeichen XY": Bamberger Polizist erkennt Werkzeugdieb

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, hat ein Beamter der Polizeiinspektion Bamberg-Land dort am vergangenen Mittwoch (28.08.19) einen Beitrag über einen gewerbsmäßig agierenden Werkzeugdieb gesehen. Dabei stellte er fest, dass er den mutmaßlichen Täter kannte.

Verbindung von Celle nach Oberfranken

In dem Beitrag wurde auch Videomaterial verwendet, das von einer Überwachungskamera in Celle stammte. Dort war der Täter in ein Fachgeschäft eingebrochen und hatte hochwertiges Werkzeug mitgehen lassen. Der fränkische Polizist erkannte den Mann wieder – kein Wunder, er hatte ihn am selben Tag wegen eines Ladendiebstahls festgenommen.

Mittlerweile festgenommen

Die weiteren Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Verdächtige für mehrere Einbrüche unter anderem im Bereich Stade und Buxtehude infrage kommt. Außerdem soll er bei einer Vielzahl von Ladendiebstählen einen Entwendungsschaden im fünfstelligen Bereich angerichtet haben. Mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft.