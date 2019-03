07.03.2019, 12:53 Uhr

Nach "Aktenzeichen XY": 30 Hinweise zu Raub in Plattling

Der Raubüberfall auf einen Geschäftsmann in Plattling (Lkr. Deggendorf), könnte vielleicht schon bald aufgeklärt werden. Nachdem der Fall am Mittwoch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" vorgestellt wurde gab es 30 neue Hinweise.