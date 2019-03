Nach AfD-Austritt: Swoboda erhebt Vorwürfe gegen Ebner-Steiner

In einer Pressemitteilung teilte Raimund Swoboda mit, dass es in der Landtags-AfD Leute gebe, die im geistigen Gewand und Jargon eines neonational-revolutionären Extremismus-Denkens sich die Fraktion "unter den Nagel reißen" und im Parlament mit steter Provokation als rechtsradikale Gesinnungshasardeure auftreten.

Swoboda kritisiert Sprechweise von AfD-Fraktionsmitgliedern

Dies entspreche weder dem Wählerwillen, noch seiner eigenen Vorstellung von gemäßigter Politik für Deutschland und Bayern. Swoboda sprach von "Kampfrhetorik bei Plenumsauftritten einzelner AfD-Redner sowie das zunehmend aggressive Gebrülle einzelner Fraktionsmitglieder bei Reden anderer Fraktionen".

Swoboda nennt Ebner-Steiner "selbstherrlich"

Besonders scharf kritisiert der 68-jährige Politiker aus Mittelfranken die AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner für ihr "selbstherrliches Verhalten". Diese habe einen Hofstaat aus ausgewählten Abgeordneten und Mitarbeitern um sich geschart und verschaffe sich durch die "treu ergebenen" Abgeordneten und dem überwiegend "flügelnahen" Fraktionsvorstand die erforderlichen Mehrheiten, wenn es um ihre Wünsche bei Mittelverwendung und Personalrekrutierung gehe. Neben dem Rechtsruck in der Fraktion und der Stärkung des sogenannten "Flügels" hatte Swoboda am Mittwoch auch die Besetzung der Parlamentsausschüsse als Mitgrund für seinen Rücktritt genannt.

Dem Statement Ebner-Steiners vom Mittwoch zu dessen Rücktritt widersprach Swoboda deutlich. Die Fraktionsvorsitzende hatte darauf hingewiesen, dass Swoboda aus persönlichen Gründen und nicht wegen der politischen Ausrichtung der Fraktion zurückgetreten sei. "So verkennt sie wieder einmal die Lage oder will vom eigentlichen Übel der mangelnden Professionalität ablenken", so die Reaktion Swobodas.