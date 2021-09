Nach Abstürzen: Bürger machen mobil gegen Flugplatz in Weiden

In Weiden hat sich eine Bürgerinitiative gegen Fluglärm rund um den Verkehrslandeplatz Weiden-Latsch gegründet. Die Initiative kritisiert neben der wachsenden Lärmbelästigung auch Sicherheitsmängel. Im Sommer waren dort zwei Flugzeuge abgestürzt.

Flugverkehr seit 2015 vervierfacht

Nach Angaben der Bürgerinitiative hat sich die Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Weiden-Latsch in den letzten sechs Jahren fast vervierfacht. Damit habe auch die Lärmbelästigung für die Anwohner kontinuierlich zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden in Latsch mehr als 26.000 Flugbewegungen registriert, das sind im Schnitt rund 70 Starts und Landungen am Tag. Die Bürgerinitiative kritisiert außerdem, dass die Stadt Weiden den Flugbetrieb in Latsch jährlich mit rund 100.000 Euro subventioniert.

Bürgerinitiative fordert weniger Flugverkehr

Ende August waren in Weiden-Latsch zwei Kleinflugzeuge jeweils bei Landeversuchen abgestürzt. Ein Pilot kam dabei ums Leben. Weil der Flugplatz von vielen unerfahrenen und ortsfremden Piloten genutzt werde, steige die Angst vor weiteren Unfällen, heißt es von der Bürgerinitiative. Die Aktivisten stellen deshalb den Sinn und Nutzen eines Verkehrslandeplatzes in Weiden prinzipiell infrage. Konkret fordern sie zunächst aber vor allem eine Einschränkung des Flugbetriebs.

Der Flugplatz am Westrand der Stadt besteht seit Mitte der 60er-Jahre. Er wird von Motorflugzeugen, Segelflugzeugen, Ultraleichtfliegern und Hubschraubern genutzt.