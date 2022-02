Nach Abschiebung in die Ukraine: Familie aus Haibach ist zurück

Der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass Familie Mbaeri schon zum zweiten Mal aus der Ukraine nach Deutschland fliehen musste. Erst Ende November 2021 war die fünfköpfige Familie aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg durch die rechtskräftige Ablehnung des Asylantrags in die Ukraine abgeschoben worden. Am Montagmorgen ist die Familie Mbaeri laut Haibachs Bürgermeister Andreas Zenglein (CSU) in Hof angekommen. Sie konnte über die Grenze nach Polen fliehen. Seit letzter Woche steht Zenglein in stetigem Kontakt mit der Familie.

Familie hat sieben Jahre in Deutschland gelebt

Am Dienstag will Zenglein die Mbaeris in Hof abholen. Dafür habe er bereits einen kleinen Bus organsiert. Auch eine Übergangswohnung in einer Nachbargemeinde hat der Haibacher Bürgermeister schon gefunden. Dort sollen die beiden Eltern, Irina und Chica Mbaeri mit den drei Kindern Jastin (13), Jessica (9) und Joshua (5) die ersten Wochen unterkommen. In der Zwischenzeit will sich Zenglein um eine Wohnung direkt in Haibach kümmern. "Es sind Haibacher, die Kinder haben hier ihre Freunde, wie auch die Eltern", so der Bürgermeister. Die Familie hatte vor ihrer Abschiebung demnach schon sieben Jahre in Deutschland gelebt, die letzten drei davon in Haibach. Die beiden jüngsten Kinder sind in Aschaffenburg geboren.

Umständlicher Fluchtweg der Mbaeris

Die Familie hatte sich laut Andreas Zenglein vergangenen Freitag in der Ukraine aus der Stadt Browary, zwölf Kilometer nordöstlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, auf den Weg gemacht. Mit dem Zug seien sie nach Lwiw (Lemberg) gefahren. Von dort aus ging es weiter in Richtung polnische Grenze. Dabei habe die Familie bis zum Schluss bangen müssen, ob sie gemeinsam das Land verlassen können. Vater Chica Mbaeri stammt zwar aus Nigeria, hat aber einen ukrainischen Pass. Die Familie habe befürchtet, dass er vom Militär in der Ukraine eingezogen wird, berichtet Zenglein. "Das ist zum Glück nicht so gewesen, aber der Bus, der die Mutter und die Kinder zur Grenze gebracht hat, hat keine Männer mitgenommen. Deswegen musste Chico die letzten Kilometer zur Grenze alleine zu Fuß weitergehen."

Bürgermeister will sich für Familie einsetzen

Andreas Zenglein kündigte im BR24-Gespräch an, dass er sich für die Familie Mbaeri und ihr dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland einsetzen werde. Die Abschiebung Ende November 2021 sei sehr unglücklich gelaufen. Er kämpfe jetzt dafür, dass der Fall neu aufgerollt werde. "Die Familie Mbaeri gehört hierher", so Zenglein.