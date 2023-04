Nach Abschaltung von Atomkraftwerk: Wie geht es Grafenrheinfeld?

Trotz fehlender Gewerbesteuereinnahmen aus dem Atomkraftwerk Grafenrheinfeld blickt die Gemeinde positiv in die Zukunft. Das AKW ist etwa einen Kilometer von Grafenrheinfeld mit seinen rund 3.500 Einwohnerinnen und Einwohnern entfernt. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 2015 ging es vom Netz. In der Folge versiegten die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Kernkraftwerk für die Gemeinde. Dennoch stehe Grafenrheinfeld finanziell solide da, so Bürgermeister Christian Keller.

Großes Gewerbegebiet bringt Einnahmen

Die Gemeinde hat ein großes Gewerbegebiet, in dem viele Firmen ansässig sind. Darunter sind auch international tätige Unternehmen. Dadurch erhält die Gemeinde entsprechend hohe Gewerbesteuereinnahmen, so Keller. Darüber hinaus habe Grafenrheinfeld die Jahre zuvor vorausschauend gewirtschaftet. So flossen ein Großteil der Gewerbesteuereinnahmen des Atomkraftwerkes beispielsweise in die Infrastruktur. Somit gebe es nun keinen Investitionsstau. "Das ist die wohl beste Geldanlage einer Kommune", betonte Keller.

Keine größeren Ausgaben in Sicht

Das heißt: Straßen, Kanalisation, Sportanlagen und das Schulgebäude sind für die nächsten Jahren in so gutem Zustand, dass derzeit nicht mit nennenswerten Sanierungen zu rechnen sei. Die neue Kindertagesstätte wird in Kürze gebaut. Überdies ist Grafenrheinfeld schuldenfrei und bildete Rücklagen. Durch die Gewerbesteuereinnahmen unter anderem aus dem Kernkraftwerk war es der Gemeinde auch möglich, eine Einrichtung zu schaffen, die über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist. Keller meint damit die Kulturhalle. "In dieser modernen Veranstaltungshalle geben sich viele national bekannte Künstler die Klinke in die Hand", ergänzt der Bürgermeister.

Rückbau in den nächsten zehn Jahren

Bis 2033 soll beim Atomkraftwerk der nukleare Rückbau erfolgen. Wie Evamaria König, Standortsprecherin des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld mitteilt, dauert der konventionelle Abriss zwei Jahre länger. Die Rückbaukosten wurden mit 1,3 Milliarden Euro kalkuliert, so König. Atommüll ist auf dem Werksgelände in einem Zwischenlager in zwei Hallen untergebracht. Bei der einen handelt es sich um die Brennelemente-Halle für hochradioaktive Abfälle, die sich in Castoren befinden. In der anderen Halle sind schwach- und mittelradioaktive Abfälle untergebracht. Im Februar war ein Transport mit schwachradioaktiven Abfällen aus dem ehemaligen Atomkraftwerk Würgassen in Nordrhein-Westfalen in das Zwischenlager in Unterfranken gebracht worden.