Nach Absage: Rother Christkindlesmarkt findet doch statt

Der Sitzungssaal des Rother Stadtrates war so voll wie selten. Bis auf den letzten Platz waren alle Zuschauerplätze besetzt. Weil "der Aufreger" besprochen werden sollte, die Absage des Rother Christkindlesmarktes. Das Thema hatte in Roth hohe Wellen geschlagen. Bürgermeister Andreas Buckreus (SPD) ergriff gleich zu Beginn der Sitzung das Wort.

Bedauern über die Absage des Rother Christkindlesmarktes

Die große Bestürzung über die Absage des Marktes habe ihn überrascht, erklärte Roths Bürgermeister Andreas Buckreus. Er habe das Thema unterschätzt. Auch bedauerte er die mangelhafte Kommunikation. Anwohnende und rund 60 teilnehmende Vereine hatten durch ein Schreiben von der Absage des Marktes in der gewohnten Form erfahren. "Das soll so nicht mehr passieren", so Buckreus. Er habe die große Entrüstung wahrgenommen und ernst genommen.

Weihnachtsmarkt findet statt – Baustelle wird verkleinert

Man werde den Weihnachtsmarkt stattfinden lassen und für das Platzproblem am Marktplatz eine Lösung finden, so Buckreus. Er habe mit dem Bauunternehmer gesprochen, der vor wenigen Wochen einen großen Baukran aufgestellt hatte. Neben dem Kran könnten Buden platziert werden, vielleicht nicht ganz so viele wie sonst. Der Rest der Baustelle könnte während der Adventszeit weggeräumt werden. Die Baustelle war der offizielle Grund für die Absage des Christkindlesmarktes. Doch in der Stadtratssitzung kam ein weiterer Grund zur Sprache.

Personalproblem in der Stadtverwaltung

Die personelle Situation in der für Veranstaltungen zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung sei schwierig, erklärte Bürgermeister Buckreus. Die zuständige Sachgebietsleiterin Melanie Hanker erklärte im Stadtrat, der Aufwand für die Organisation des Weihnachtsmarktes sei nach Corona höher als sonst. "Wir müssen 20 Unternehmen anfragen, um Sicherheitsdienste zu bekommen", erklärte sie. Bürgermeister Andreas Buckreus appellierte an die Stadträte, die Verwaltung zu unterstützen. Man wolle nun "gemeinsam die Ärmel hochkrempeln".

So könnten "Marktplatzverantwortliche" für die einzelnen Markttage die Personalnot auffangen. Auch bei der Personalsuche für den Spülservice sei Unterstützung willkommen, ergänzte Hanker.

Vereine brauchen Einnahmen vom Weihnachtsmarkt

Der Stadtrat entschied einstimmig, die Absage des Christkindlesmarktes zurückzunehmen und den Markt stattfinden zu lassen. Man könne die Corona-gebeutelten Vereine nicht noch einmal abstrafen, hieß es. Üblicherweise werden die Buden auf dem Christkindlesmarkt von rund 60 Vereinen der Stadt Roth gestaltet. Sie verkaufen Crêpes, Glühwein und Bratwürste und generieren so einen großen Teil ihrer Einnahmen. Nun müsse abgefragt werden, welche Vereine nach der zweijährigen Corona-Pause überhaupt noch mitmachen wollen. Beim Altstadtfest hätten sich 20 Vereine weniger beteiligt als sonst.