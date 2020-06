Nach Absage: Erlanger Comic-Salon findet online statt

Unter dem Titel "Digitaler Salon" sollen auf einer neuen Webseite die Werke verschiedener Comic-Künstler gebündelt werden, die sie auf ihren Social Media Accounts unter einem bestimmen Hashtag posten, sagte Pressesprecherin Annika Gloystein dem BR.

Am 10. Juli geht’s los

Der Comic-Salon war ursprünglich vom 11. bis 14. Juni geplant. Die Online-Plattform soll am 10. Juli online gehen. Dabei ist das Ziel, Künstlern aus der Region und darüber hinaus nachhaltig eine Bühne zu bieten. Ebenfalls am 10. Juli werden im Rahmen des Starts der neuen Plattform die Sieger des diesjährigen Max-und-Moritz-Preises bekanntgegeben. Das Online-Angebot soll von Lesungen über Interviews bis hin zu digitalen Signierstunden mit diversen Künstlern reichen, so Gloystein.

Nächster Comic-Salon 2022

Den Comic-Salon, wie man ihn kennt, mit zahlreichen Ausstellungen und Lesungen über die ganze Stadt verteilt, wird es in Erlangen erst wieder entsprechend des regulären Zwei-Jahres-Turnus im Jahr 2022 geben. Denn im kommenden Jahr ist das Kulturamt Erlangen bereits mit den Planungen für das Internationale Figurentheater-Festival ausgelastet.

Keine halben Sachen

Überlegungen zu einer kleineren Variante des Comic-Salons als Ersatz im Frühjahr 2021 wurden schnell verworfen. Denn eine Version, die zwangsläufig einen Teil der Szene ausschließen würde, werde den Ansprüchen der Veranstalter nicht gerecht, so Annika Gloystein.

Der Comic-Salon findet in Erlangen seit 1984 im Zweijahresrhythmus statt. Im letzten Jahr besuchten rund 30.000 Fans das Comic-Festival.