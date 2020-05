Nach Abitur-Klau in Bamberg: Polizei durchsucht Wohnungen

Im Fall der geklauten Abitur-Aufgaben in Bamberg hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht. Wie ein Sprecher der Polizei Oberfranken auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigte, wurden auch Wohnungen durchsucht, in denen Schüler des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums leben.

Polizei stellt in Wohnungen DNA-Spuren sicher

Dabei stellte die Polizei auch DNA-Spuren sicher, die schnellstmöglich ausgewertet werden sollen. Nach aktuellem Stand (22.05.20, 10.00 Uhr) liegt kein konkreter Tatverdacht vor.

Abiturprüfungen aus Tresor gestohlen

Am Montag (18.05.20) war bekannt geworden, dass Unbekannte in das Bamberger Kaiser-Heinrich-Gymnasium eingebrochen waren und Abiturprüfungen aus einem Tresor gestohlen hatten. Vor allem auf die Aufgaben im Fach Deutsch hatten es die Täter abgesehen. In ganz Bayern mussten daher neue Prüfungsaufgaben gestellt werden. Ob auch andere Fächer betroffen waren, wollten weder Kultusministerium noch Polizei sagen.