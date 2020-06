Nach A8-Unfall bei Burgau: Strafverfahren eingeleitet

Der Sattelzugfahrer fuhr vom Autobahnparkplatz um seine Fahrt in Richtung München fortzusetzen. Von der Beschleunigungsspur aus wollte er sich in den fließenden Verkehr einordnen. Dabei übersah er offenbar einen auf der rechten Autobahnspur fahrenden Kleintransporter. Dessen 37-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und er stieß mit dem Heck des Sattelzuges zusammen.

Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Kleintransporter quer über die Fahrbahn geschleudert. Die Fahrerkabine wurde stark beschädigt, der 37-Jährige darin eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit Hydraulik-Werkzeugen befreit werden. Anschließend wurde er in das Universitätsklinikum Ulm gebracht. Der Mann hat wohl Glück, denn er hat - Polizeiangaben zufolge - keine bleibenden Schäden davon getragen. Seine moderne Fahrerkabine hat offenbar schwerste Verletzungen verhindert. Der 55-jährige Fahrer des Sattelzugs erlitt einen Schock. Nach ersten Einschätzungen beträgt der entstandene Sachschaden rund 50.000 Euro. An dem Kleintransporter entstand ein Totalschaden. Der Auflieger des Sattelzuges wurde im Heckbereich stark beschädigt.

Autobahn in Richtung München für Stunden gesperrt

Wegen der Bergungsarbeiten musste die A8 Autobahn in Richtung München bis gegen 21:45 Uhr zunächst komplett und dann für die Bergungs-und Reinigungsarbeiten in Teilen gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den vorgelagerten Anschlussstellen Günzburg und Burgau ausgeleitet. Gegen den Fahrer des Sattelzuges wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.