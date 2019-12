vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Nach A3-Lkw-Brand: Transporter rast in Stauende, Fahrer stirbt

Nach der Autobahnsperre auf der A3 bei Höchstadt ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr am Stauende in einen Sattelzug und wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb, so die Polizei.