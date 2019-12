Nach 50 Jahren: Erste Försterin im Nationalpark Bayerischer Wald

Der Nationalpark Bayerischer Wald wird kommendes Jahr 50 Jahre alt. So lange hat es gedauert, bis eine Frau eine Chefposition im Wald übernimmt. Seit Mitte Oktober arbeitet Silvia Pflug als erste Försterin im Nationalpark und leitet das Revier Bayerisch Eisenstein. Das hat die Nationalparkverwaltung jetzt bekanntgegeben.

Arbeitsplatz "Wilde Natur"

Die gebürtige Oberpfälzerin (41) arbeitete zuvor im Kreisforstamt in Freudenstadt in Baden-Württemberg. Sie betreute private Wälder nach den Regeln eines Wirtschaftswaldes und freut sich jetzt auf das Arbeiten in der wilden Natur. Studiert hat Silvia Pflug an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising.

Eine Frau als Dienststellenleiterin

Der Philosophie des Nationalparks "Natur Natur sein lassen", stimmt die Försterin vollkommen zu. Das Team aus dem Sachgebiet Wald- und Flächenmanagement, das hauptsächlich aus Männern besteht, hat die 41-Jährige laut eigener Angabe mit offenen Armen empfangen. Franz Leibl, der Leiter der Nationalparkverwaltung, freut sich darüber, dass mit Silvia Pflug jetzt eine von sechs Dienststellenleitern eine Frau ist.