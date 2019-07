15.07.2019, 14:56 Uhr

Nach 40 Stunden Verspätung: Urlaubsflieger startet in Nürnberg

Zwei Tage lang haben 180 Urlauberinnen und Urlauber am Airport Nürnberg wegen eines defekten Flugzeugs ausharren müssen. Nun konnten sie endlich in Richtung Ägypten abheben. Dafür mussten andere Reisende einen Umweg in Kauf nehmen.