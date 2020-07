Nach 36 Jahren: Schul-Hausmeister geht in den Ruhestand

Für die Schüler in Bayern beginnen die Sommerferien. Für Lehrer, die ihren Dienst beenden, aber auch für Jürgen Krimm, den Hausmeister der Realschule Gemünden, heißt es Abschied nehmen. Nach fast vier Jahrzehnten in seinem Beruf geht er in den Ruhestand. Für das Schulpersonal und die Schüler war Jürgen Krimm ein ganz besonderer Hausmeister.

Realschule Gemünden war mehr als nur ein Arbeitsplatz

Den größten Teil seiner Arbeitszeit hat Jürgen Krimm mit seiner Familie sogar in einer Wohnung im Schulgebäude gewohnt. Das war früher als Hausmeister so üblich. "Der normale Arbeitnehmer setzt sich früh in sein Auto und fährt zur Arbeit, ich mache nur meine Tür auf und bin bei der Arbeit", sagt Krimm über diese Zeit.

Als er 1984 seinen ersten Arbeitstag antrat, war sein Beruf sehr handwerklich. Mit der Generalsanierung der Realschule Gemünden im Jahr 2007 hat sich einiges verändert: Vieles wird in der Schule nun technisch gesteuert und überwacht. Krimm war für die Instandhaltung des Hauses verantwortlich. Darüber hinaus hat er, zusammen mit seiner Frau, den Pausenverkauf übernommen.

Abschied in Zeiten von Corona

Bei Schulpersonal und Schülern war Jürgen Krimm wegen seiner zuverlässigen Art beliebt und geschätzt. Nun fällt sein Abschied in die Zeit von Corona. Eigentlich hätte ein großes Fest stattfinden sollen. Stattdessen wird Jürgen Krimm im kleinen Kreis bei einer Lehrerkonferenz verabschiedet. Wer im nächsten Jahr die Stelle des Hausmeisters übernehmen wird, ist bisher unklar.