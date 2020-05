Nach 35 Jahren Planung: Baubeginn an der B173 bei Lichtenfels

Im Landkreis Lichtenfels hat der seit fast 35 Jahren geplante Neubau eines Abschnitts der Bundesstraße B173 begonnen. Wie das Staatliche Bauamt Bamberg mitteilt, soll die rund acht Kilometer lange vierspurige Straße zwischen Lichtenfels und Redwitz rund 143 Millionen Euro kosten und den Bau von 22 Brücken- und Stützbauwerken beinhalten.

Jahrzehntelanger Streit um den Naturschutz

Als erstes wird eine Brücke westlich von Horb am Main (Gemeinde Marktzeuln, Lkr. Kronach) gebaut, die die B173 künftig über die B289 führen soll. Die neue Straße soll die Ortsdurchfahrten von Hochstadt am Main (Lkr. Lichtenfels) und dem Lichtenfelser Stadtteil Trieb entlasten und die Stadt Kronach besser an die Autobahn A73 anbinden. Frühere Varianten der Planung waren unter anderem aus Gründen des Naturschutzes vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert.