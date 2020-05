Nach 34 Jahren: Suche nach vermisster Frau aus Naila geht weiter

Wie Anne Höfer von der Polizei Oberfranken dem BR bestätigt, ist in dem bisher ungeklärten Fall der seit 34 Jahren vermissten Frau aus Naila heute erneut ein speziell trainierter Archäologiehund im Einsatz. Im Laufe des Nachmittags sucht der Spürhund ein Waldgebiet ab. Derzeit gebe es keine neuen Erkenntnisse in dem Fall, so die Polizeisprecherin.

Speziell ausgebildeter Suchhund

Der Hund ist darauf geschult, menschliche Knochen zu finden. Als Spezialist sei er in ganz Europa gefragt, so Höfer. Deshalb sei es nicht so einfach, ihn einsetzen zu können. Heute hätte es aber die Gelegenheit gegeben, ihn erneut in diesem Fall suchen zu lassen. Auch das Wetter sei dafür geeignet.

Vor fast 34 Jahren spurlos verschwunden

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in diesem "Cold Case", in diesem lange zurückliegenden, bisher ungeklärten Fall, immer weiter. Bereits 2018 war an der Staatstraße zwischen Naila und Bad Steben mit einem Archäologiehund nach Knochenfunden in diesem Fall gesucht worden. Damals hatte es Hinweise gegeben, dass die Leiche einer jungen Frau im Zuge von Bauarbeiten an der Straße dort vergraben worden sei. Zwar hatte der Hund 2018 bei seiner Suche angeschlagen, es wurden aber keine entsprechenden Funde gemacht.

Seit dem 4. November 1986 gilt die damals 18-jährige Heike aus Naila als vermisst, und die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.