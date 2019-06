Nach 34 Jahren: Seltener Pilz im Bayerischen Wald wiederentdeckt

Der Flaumhaar-Trichterling, ein extrem seltener Pilz, ist nach 34 Jahren im Nationalpark wiederentdeckt worden. Das teilt der Nationalpark Bayerischer Wald mit. Der Pilz wurde in der Nähe von Zwieslerwaldhaus an einem morschen Buchenstumpf im Rahmen eines Workshops mit Pilzexperten aus Bayern, Österreich und Tschechien gefunden.

Zuletzt vor 34 Jahren gesichtet

Der kleine, beige gefärbte Pilz wirkt unscheinbar und ist eine sehr seltene Pilzart in Deutschland. Mit dem aktuellen Nachweis sind insgesamt nur fünf Fundorte in Bayern bekannt, drei davon im Bayerischen Wald. Zuletzt wurde der Pilz am 8. Oktober 1985 auf dem Hochschachten gesichtet.

Beweis für ursprüngliche Natur

Der Pilz ist ein sogenannter Naturnäheanzeiger: Er ist besonders auf eine ursprüngliche und unberührte Umgebung angewiesen. Umso erfreuter zeigt sich jetzt die Nationalparkverwaltung. Der aktuelle Fund sei ein weiterer Beweis für den hohen Naturschutzwert des Schutzgebietes.