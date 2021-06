Singen erlaubt: Das geht (wieder) in Kirchengemeinden

Jugendtreffen, Chorproben, Bibelkreise – in die Kirchengemeinden kehrt das Leben nach der dritten Corona-Welle langsam zurück. Nicht alle Gruppen treffen sich bereits wieder, und in die Freude am Wiedersehen mischt sich auch bei manchen Zurückhaltung.

Endlich wieder treffen - mit Abstand

Die Stimmen der gregorianischen Männerschola in St. Korbinian München erklingen wieder, auch der Kirchenchor darf wieder zusammenkommen. Geprobt wird verteilt in der Kirche. Chorleiter Christoph Koscielny ist erleichtert, denn viele Chormitglieder würden ja nicht nur wegen des Singens kommen, sondern auch wegen der Gemeinschaft. Auch der Bibelkreis der Münchner Pfarrei trifft sich wieder - natürlich mit nötigem Abstand.

Das Gemeindeleben in Bayern erwacht wieder, wenn auch noch nicht überall. Seniorengruppen sind meist noch vorsichtig, auch der Pfarrgemeinderat von St. Korbinian in München tagt noch nicht in Präsenz. Videokonferenzen seien allerdings für die Seelsorger keine Dauerlösung, sagt Pfarrer Franz Frank, der Leiter des Pfarrverbands München-Sendling. Oft würde er nur über Ecken erfahren, wenn jemand krank geworden sei oder ins Krankenhaus müsse. "Wenn man sich sieht, dann ist der Informationsfluss wesentlich leichter und schneller."

Keine einheitlichen Corona-Vorgaben für die Kirchengemeinden

Ein einheitliches Vorgehen in Bayern gibt es nicht: Jede einzelne Gruppe in den Kirchengemeinden entscheidet selbst, wann sie sich wieder trifft. Auch bei der Nutzung der Pfarrsäle gehen die Gemeinden unterschiedlich vor. Manche erlauben wieder kleine Feiern, andere nicht. Ein generelles Bewirtungsverbot gibt es für die Kirchenräume nicht.

Die evangelische Jugendgruppe in München-Freimann plant bei ihrem Treffen bereits ein Wochenende für die Konfirmanden. Aus Sicht von Pfarrer Stephan Seidelmann war es höchste Zeit für die Lockerungen: "Kirche ist Leben und Begegnung, klar freue ich mich, dass die Menschen wieder in unsere Räume kommen."

Der evangelische Pfarrer glaubt, dass das ein oder andere Online-Angebot auch in den kommenden Monaten weiterlaufen könnte: "Wir führen unsere ganzen digitalen Angebote weiter fort, wir wollen niemanden sozusagen zwingen, dass er kommen muss, das wäre wirklich fatal – jeder soll die Freiheit haben, sich zu entscheiden."

Bei Gruppentreffen mit Abstand ohne Maske

Noch gilt die Maskenpflicht im Gottesdienst, bei Gruppentreffen darf man mit Abstand wieder ohne Maske am Platz sein. Die Teilnehmerzahlen sind auch noch begrenzt: Analog zu den staatlichen Vorgaben zehn Personen in geschlossenen Räumen, bei Gottesdiensten und Andachten gilt die 1,5-Meter-Regel, die Gottesdienstdauer ist auf unter eine Stunde empfohlen, das Singen im Gottesdienst mit Maske ist wieder erlaubt.

In der katholischen Kirche sind Pfarrfeste mit bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 im Freien möglich. Bei Familienfeiern, zum Beispiel nach Hochzeiten, Taufen oder Kommunionen, sind innen 25 und im Freien 50 Personen erlaubt – Geimpfte und Genese nicht mitgezählt.

Erzbistum München-Freising hofft auf weitere Lockerungen ab 5. Juli

Das Erzbistum München-Freising schreibt auf BR-Anfrage, dass es auf weitere Erleichterungen mit der nächsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab dem 5. Juli hofft, beispielsweise die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz in der Kirche während des Gottesdienstes.

Die Gläubigen kommen auch wegen Corona weniger in die Kirchen, das zumindest merken die Pfarrer in München. Und so ist die Hoffnung groß, dass mit mehr sozialen Zusammenkünften das kirchliche Leben wieder in Schwung kommt.